Samsung zeigt neue OLED-Displays für Autos

Ein gutes Display ist in der heutigen Zeit extrem wichtig bei neuen Autos. Sei es, weil man das Infotainmentsystem schön darstellen möchte oder weil man vielleicht auch ein paar Extras verbaut hat (wie Netflix, eine Spotify-App oder gar Spiele).

Samsung hat diesen Trend natürlich erkannt und schon 2018 das „Digital Cockpit“ eingeführt. Hier zeigt man Displays, die von Samsung Display speziell für Autos der heutigen Zeit entwickelt werden. Und da kommen jetzt drei neue Panels hinzu.

Über 15 Zoll OLED-Display im Auto

Laut SamMobile hat man im Rahmen der Display Week 2022 drei neue Größen für die Zukunft vorgestellt: 7 Zoll, 12,3 Zoll und 15,7 Zoll. Wobei man bei den Größen natürlich ein bisschen aufpassen muss, denn die Zoll-Angabe kann irreführend sein.

Auf dem Beitragsbild könnt ihr das aktuelle Display von BMW sehen, was bei der Zoll-Angabe sehr groß ist. Es ist aber nicht besonders hoch, sondern sehr breit. VW hat bei kommenden Displays zum Beispiel ein etwas anderes Seitenverhältnis parat:

Ich mag OLED und nutze das bei gewissen Produkten sehr gerne. Allerdings muss das im Auto ein sehr gutes OLED-Panel sein, denn im Auto ist es oft hell und das ist nicht immer die Stärke von OLED. Im Auto darf das definitiv nicht zu dunkel sein.

Samsung hat noch nicht verraten, wann die neuen Panels ausgeliefert werden und welche Hersteller mit an Bord sind. Mir sind bisher jedenfalls noch keine OLED-Panels in Autos begegnet, auch nicht in Highend-Modellen wie dem Mercedes-Benz EQS (bei dem es aber mit den drei Hyperscreen-Displays passen würde).

