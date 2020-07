Über satellite hatten wir bereits mehrfach berichtet. Es handelt sich dabei um eine App, welche die Handynummer unabhängig vom Netzbetreiber macht. Nun gibt es wieder Neuigkeiten zu dem Service, den die eSIM für die Datenverbindung per In-App-Kauf verspätet sich.

Die satellite eSIM kommt später. Im Februar hatte man angekündigt, dass satellite in der Urlaubssaison 2020 eine eSIM mit Datenkontingent anbieten will. Das wird nicht passieren. Per Pressemeldung äußert man sich auch zu den Gründen. So heißt es darin unter anderem:

Eine eSIM mit Datenoption anzubieten ist ein wirklich großes Ding. Sowohl Technisch als auch Regulatorisch. Daher wollten wir den Prozess in mehreren Schritten angehen und uns zum Start auf die weniger komplexe Travel-eSIM konzentrieren. Damit hätten Nutzer die Möglichkeit, auf Reisen außerhalb der EU mit der eSIM von satellite zu telefonieren. Seit Beginn der Pandemie sind Fernreisen natürlich kein Thema mehr. Daher glauben wir nicht, dass es zur Zeit einen relevanten Mehrwert für unsere Nutzer bringt. Grundsätzlich sind wir aber von der Idee überzeugt und sind sicher, dass wir in Zukunft eine Travel-eSIM bieten werden – aber nicht mehr in der Urlaubssaison 2020.

Wie gehts mit der eSIM weiter? Auch das ist leider noch unklar. Jedenfalls kann man aktuell nichts Handfestes verkünden. Immerhin kommuniziert man das ehrlich,

Als absehbar wurde, dass die Travel-eSIM nicht der erste Schritt wird, haben wir unsere Bemühungen auf das ambitioniertere Ziel einer deutschen Daten-eSIM konzentriert. Im deutschen Mobilfunkmarkt ist aber alles etwas schwieriger und die etablierten Anbieter würden am liebsten unter sich bleiben. Damit haben wir aber Erfahrung und bisher hat sich unsere Mischung aus Hartnäckigkeit und Glück am Ende immer bewährt. Auch bei der deutschen Daten-eSIM sind wir mittlerweile weiter, als wir zu hoffen gewagt hatten. Aber noch ist nicht klar, ob daraus wirklich etwas werden wird.

Nun heißt es also abwarten. Immerhin gibt man an, dass sich die Informationslage sehr schnell ändern kann.

