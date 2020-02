Saturn startet „Die Goldenen 2020er“

Ab sofort und über die ersten beiden Februarwochen präsentieren alle deutschen Saturn-Märkte und der Saturn Onlineshop unter dem Motto „Die Goldenen 2020er“ insgesamt 40 Produkte aus verschiedenen Sortimentsbereichen zum reduzierten Preis.

Die Aktion beginnt am heutigen Sonntag, den 2. Februar, im Onlineshop. In den rund 150 Saturn-Märkten in Deutschland läuft die Aktion vom 3. bis zum 15. Februar 2020 zu den geltenden Öffnungszeiten. Genau 40 Markenprodukte hat Saturn für die Aktion ausgewählt. Mit dabei sind Fernseher, Notebooks, Kaffeevollautomaten, Smartphones, Staubsauger, Lautsprecher, Digitalkameras und viele andere Produkte.

Saturn reduziert OLED-TVs, Notebooks und mehr

Zu den erwähnenswerten Deals gehören beispielsweise ein Samsung QLED-Fernseher mit 55-Zoll-Bildschirm, das Business-Notebook Lenovo V130 mit 15-Zoll-Display, der kabellose Staubsauger Dyson V11 Absolute mit freistehender Ladestation und die Sony Play Station 4 Pro.

Auch das Apple iPad Air, der Bose Bluetooth-Lautsprecher SoundLink Mini II „Special Edition“, das Smartphone Samsung Galaxy S10 mit 128 GB und der Kaffeevollautomat Saeco SM 5570/10 sind im Angebot.

Weitere reduzierte Produkte sind zudem ein 65-Zoll OLED-TV von LG, das iPhone XR 64 GB, die Nintendo Switch, die Samsung Soundbar HW-N400 und die Canon EOS 250 D Kamera mit 15-55 mm Zoomobjektiv. Ab 100 Euro Bestellwert wird versandkostenfrei geliefert.

Eine Übersicht sämtlicher Angebote findet ihr ab sofort im Saturn Onlineshop.

