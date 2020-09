Saturn und MediaMarkt streichen die Mehrwertsteuer auf Microsoft Surface

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn gibt es ab sofort eine neue Rabattaktion. Diesmal wird die Mehrwertsteuer auf verschiedene Microsoft-Surface-Produkte geschenkt.

Vom heutigen 4. September 2020 an gibt es auf zahlreiche Microsoft-Surface-Geräte bzw. auf passendes Zubehör einen Mehrwertsteuer-Abzug in Höhe von 16 Prozent. Es gibt diesmal keinen Direktabzug an der Kasse, sondern die Preise wurden direkt angepasst. Das kennen wir bereits von der Aktion für Samsung-Produkte.

Außerdem gibt es im Rahmen dieser Hardware-Aktion beim Kauf eines Surface-Gerätes die Option, Microsoft 365 Single als vergünstigtes Angebot für 29,23 Euro zu erwerben.

Die Microsof-Surface-Rabattaktion bei MediaMarkt und Saturn gilt bundesweit in allen Märkten sowie im MediaMarkt Onlineshop und Saturn-Onlineshop. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf natürlich dennoch durchgeführt werden. Versandkosten fallen für Aktionsartikel nicht an, sobald der Bestellwert über 59 Euro liegt.

Die Aktion läuft noch bis zum 6. September 2020. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Preisnachlass von etwa 13,8 Prozent des jeweiligen Kaufpreises. Man sollte sich also nicht von den „16 Prozent“ in die Irre führen lassen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

