Saturn startet großen Sommerschlussverkauf

Der Elektronikhändler Saturn bietet ab heute im Rahmen einer großen Sommeraktion rund 80 Deals aus unterschiedlichen Warengruppen an.

In den Märkten gelten die Angebote vom 6. bis zum 13. August – an verkaufsoffenen Sonntagen auch am 7. und 14. August 2022. Im Saturn Onlineshop startet der große Sommerschlussverkauf bereits am heutigen Freitag, den 5. August, um 20:00 Uhr. Dort können sich Kunden die Aktionsprodukte bis Sonntag, den 14. August, um 23:59 Uhr sichern – wie immer „nur, solange der Vorrat reicht“.

-->

Unter den 80 Angeboten befinden sich unter anderem TV-Geräte wie zum Beispiel der LG 55NANO79PC LED TV. Die beiden Samsung QLED TV-Modelle GQ55QN90B Neo oder GQ65QN90B Neo gibt es jeweils im Bundle mit dem Samsung Galaxy A53 5G 128 GB Smartphone zum Angebotspreis.

Auch reduziert sind die LG DSN8YG Soundbar in Dark Steel Silver oder die JBL Live pro + In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer in Schwarz. Obendrein ist das Lenovo IdeaPad 5 und der ACER SA271BI 27 Zoll Full-HD Monitor einen Blick wert.

Welche Aktion für welches Produkt greift, ist jeweils auf der Einzelproduktseite ersichtlich. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam.

Zum Saturn Sommerschlussverkauf →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->