Saturn startet „4 Tage mehr“

Saturn startet ab sofort die Rabatt-Aktion „4 Tage mehr“. Im Rahmen der Aktion können vom 2. bis zum 5. Januar 2020 Inhaber einer Saturn Card in ausgewählten Sortimentsbereichen bis zu 15 Prozent Nachlass auf ihre Einkäufe erhalten.

Im Saturn Onlineshop beginnt die Aktion bereits am heutigen 1. Januar und dauert bis Montag, 6. Januar 2020, um 8 Uhr. Kunden, die noch keine Saturn Card besitzen, können sich in einem Markt oder online anmelden.

-->

Saturn bietet im Aktionszeitraum ausgewählte Sortimentsbereiche zu vergünstigten Preisen an – vorausgesetzt, man kann an der Kasse einen der Aktions-Coupons vorlegen, die an die Inhaber einer Saturn Card verschickt wurden. Vom regulären Kaufpreis werden dann sofort 5, 10 oder 15 Prozent abgezogen.

Bis zu 15 Prozent Rabatt bei Saturn möglich

Jeder Inhaber einer Saturn Card erhält drei Rabatt-Coupons. Diese sind gestaffelt und gelten für unterschiedliche Sortimentsbereiche. Ansonsten hat man freie Wahl: Für welche Produkte man seine Coupons verwendet, bleibt jedem Kunden selbst überlassen.

5 Prozent Rabatt gibt es auf ein Apple-Produkt oder ein Produkt aus dem Apple Zubehör-Sortiment.

10 Prozent Rabatt erhält man beim Kauf auf eines Produktes aus den Bereichen PC, Notebook, Computer-Bildschirme, Tablet, Smartphone, Mobiltelefon, Smartwatch, Spiele-Konsolen, Fernseher, TV-Reciever, Bluray-, DVD und Videoplayer, HI-Komponenten, Multiroom- & Bluetooth-Lautsprecher, Car HiFi, Navigation, Games & Anwender-Software, Kopfhörer, Foto- & Videokamera, Beamer, Beamer-Leinwände und vielen mehr (ausgenommen Apple-Produkte).

15 Prozent Rabatt sichert man sich beim Kauf von Waschmaschinen, Trocknern, Kühl- und Gefriergeräten, Spülmaschinen, Herden und Öfen, Staubsaugern, Kaffee-Vollautomaten, Toastern, Wasserkochern, Rasierern, Epilierern, elektr. Zahnbürsten, CDs, DVDs, Blurays, Vinyl, Festnetz-Telefone, Drucker, Smart Home oder auf ein Produkt aus dem Bereich Zubehör für: Tablet, Fernseher, SAT, Konsolen, Mobilfunk, Computer und vielen mehr (ausgenommen Apple-Produkte, 10% Rabatt auf PC-Komponenten und Speicherprodukte).

Inhaber einer Saturn Card haben auch eine auf 28 Tage verlängerte Umtauschzeit und ein digitales Kundenkonto, in dem alle Einkäufe und Quittungen gespeichert werden.

Alle Angebote und weitere Informationen findet ihr auf der Aktionsseite bei Saturn.

MediaMarkt lockt mit Gutscheinheft MediaMarkt startet mit einem neuen Gutscheinheft in das neue Jahr. In Deutschland verteilt der Elektronikmarkt ein 60-seitiges Gutscheinheft voller Angebote. Jeder Gutschein wartet mit einem Angebot auf, bei dem zum Beispiel der Preis reduziert wurde. Manchmal gibt es auch einen anderen…1. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->