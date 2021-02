Saturn Super Sale: Winterschlussverkauf im Onlineshop

Vom heutigen 4. Februar um 20 Uhr, bis zum 2. März 2021 um 19:59 Uhr, können Saturn-Kunden beim „Saturn Super Sale“ Preisnachlässe in verschiedenen Warengruppen erhalten.

Bei dem „Winterschlussverkauf“ im Onlineshop sind beispielsweise ausgewählte vorrätige Haushaltseinbaugeräte um die Hälfte (im Vergleich zur UVP) reduziert und auch beim Kauf von verfügbaren Fernsehern, Notebooks, Kaffeevollautomaten und Staubsaugern sollen einige Rabatte locken. Leider sind Apple-Produkte sowie die meisten Microsoft Surface Laptop Go Modelle wieder einmal von der Aktion ausgeschlossen.

Saturn Super Sale: Direktabzug je nach Verkaufspreis

Die Direktabzüge sind nach dem Verkaufspreisen gestaffelt. Bestellt man beispielsweise ein vorrätiges TV-Gerät oder Notebook ab einem Verkaufspreis von 599 Euro, gibt es einen Rabatt von 70 Euro. Ab einem Preis von 1.999 Euro werden immerhin 300 Euro abgezogen. Aber: Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf wie üblich dennoch bemühen.

Auch wenn der „Saturn Super Sale“ pandemiebedingt ausschließlich im Onlineshop stattfindet, können Kunden in vielen Fällen online bestellte Produkte per Click & Collect oder „Blitzabholung“ an den Märkten abholen oder aber telefonisch im Markt bestellen und sich auch Ware direkt vom Markt nach Hause liefern lassen.

