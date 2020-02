Saturn Weekend Deals gestartet

Beim Elektronikhändler Saturn läuft noch bis Sonntag die Aktion „Die Goldenen 2020er“, worüber wir bereits berichtet haben. Zwischendurch legt man aber auch zusätzliche Angebote auf. So auch am heutigen Abend, denn Saturn lädt an diesem Wochenende zu den Weekend Deals.

Im Rahmen der Aktion sind ab sofort zwei Tage lang verschiedene Elektronik-Produkte aus dem Bereich Netzwerk und Co. vergünstigt zu haben.

Saturn Weekend Deals mit Netzwerk-Hardware

So gibt es unter anderem das AVM FRITZ!DECT 301 3er-Pack Heizkörperthermostate, das FRITZ!Fon C5, die FRITZ!Powerline 1260E Powerlineadapter, den FRITZ!Repeater 1200 sowie die FRITZ!Box 7530, das Bundle FRITZ!Box 7590 + FRITZ!DECT 301 und die Kabel-FRITZ!Box 6590 zum reduzierten Preis.

Auch das Powerline-Starter-Kit DEVOLO 9390 dLAN 1200+ sowie verschiedene Produkte von TP-LINK wie Router, Powerlineadapter, ein Gigabit-Switch oder WLAN-Repeater sind Teil der Aktion.

Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie üblich ratsam. Alle Aktionsprodukte können bis Montag, den 24. Februar 2020 um 9 Uhr zum reduzierten Preis erworben werden und werden versandkostenfrei verschickt.

