Schluss mit Alexa auf IFTTT – Amazon zieht den Stecker

Das Amazon Alexa Team hat den Automatisierungsdienst IFTTT (If This Then That) darüber informiert, dass ab dem 31. Oktober 2023 der Alexa Service auf IFTTT nicht mehr verfügbar sein wird. Und IFTTT informiert darüber aktuell seine User. Der Dienst wurde demnach vom Amazon Alexa Team entwickelt und gewartet, aber das hat nun entschieden, die Integration mit IFTTT nicht länger zu unterstützen.

Ab dem 1. November 2023 werden Applets, die den Amazon Alexa „Einen bestimmten Satz sagen“ Trigger verwenden, auf den IFTTT Button Widget Trigger umgestellt. Mit dem Button-Widget können Nutzer ihre Applets direkt von ihrem Smartphone oder ihrer Smartwatch aus triggern. Applets, die andere Amazon Alexa Trigger verwenden, werden archiviert, sofern sie nicht vor dem 1. November 2023 auf einen anderen Trigger umgestellt werden.

Nutzern, die von dieser Änderung betroffen sind, wird von IFTTT empfohlen, alternative Trigger zu verwenden und bestehende Amazon Alexa Applets zu aktualisieren.

Ich selbst habe bei IFTTT bisher nur zwei Apples mit Alexa laufen, diese fand ich aber immer extrem nützlich. Sie lassen Lampen in anderen Räumen blinken, wenn in der Küche der Alexa-Timer abläuft.

Insgesamt ist der Schritt sehr schade und macht die Echo-Geräte wieder ein Stück uninteressanter. Allerdings passt das in eine Reihe von negativen Anpassungen, zu denen sich Amazon offenbar gezwungen sieht, um die Alexa-Sparte profitabel zu machen.

