Secret Wars: Marvel kündigt neue Avengers-Saga für 2025 an

Phase 4 des Marvel Cinematic Universe wird in diesem Jahr enden. Mit dem neuen Black Pantha (Wakanda Forever) startet dann Phase 5. Passend dazu gab es zur Comic-Con den ersten richtigen Trailer:

Dieser Film leitet dann eine neue Saga ein, die Marvel die Multiverse Saga nennt. Bei The Verge gibt es einen guten Überblick mit den ersten Filmen und Serien, die eine neue Avengers-Geschichte einleiten.

Das Finale wird mit Fantastic Four am 28. November 2024 eingeleitet, hat dann mit Avengers: The Kang Dynasty am 2. Mai 2025 seinen Höhepunkt und den Abschluss macht Avengers: Secret Wars am 7. November.

Aktuell befinden wir uns also noch in Phase 4, Ende des Jahres starter Phase 5 und das Finale befindet sich in Phase 6. Weitere Filme und Serien für Phase 6 wurden bisher aber noch nicht von Marvel angekündigt.

