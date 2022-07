Marvel Studios: So sieht Phase 5 für das MCU aus

Im Rahmen der Comic-Con gab es von den Marvel Studios endlich mal wieder eine Preview für die kommende Roadmap. Nach Avengers: Endgame wurde es da eher ruhig und Phase 4 dümpelt meiner Meinung nach derzeit eher so vor sich hin.

Es fehlt ein Ziel, was wir am Wochenende bekommen haben, denn für 2025 wurden zwei neue Avengers-Filme angekündigt: Avengers: The Kang Dynasty am 2. Mai und Avengers: Secret Wars am 7. November. Die befinden sich aber schon in Phase 6 des Marvel Cinematic Universe (MCU), die am 8. November 2024 offiziell startet.

-->

Mit dem ersten Fantastic Four Film.

Marvel Studios: Filme und Serien in Phase 5

Phase 6 steht als nur ganz grob und wird mit Secret Wars vielleicht auch noch nicht beendet sein, dieser Film könnte ein ähnlicher Höhepunkt wie Infinity War werden, aber dazu später mehr. Phase 5 ist schon deutlich klarer, hier steht die Roadmap:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 17. Februar 2023 (Film)

– 17. Februar 2023 (Film) Marvels Secret Invasion – Frühling 2023 (Serie)

– Frühling 2023 (Serie) Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5. Mai 2023 (Film)

– 5. Mai 2023 (Film) Echo – Sommer 2023 (Serie)

– Sommer 2023 (Serie) The MarvelS – 28. Juli 2023 (Film)

– 28. Juli 2023 (Film) Loki Staffel 2 – Sommer 2023 (Serie)

– Sommer 2023 (Serie) Blade – 3. November 2023 (Film)

– 3. November 2023 (Film) Ironheart – Herbst 2023 (Serie)

– Herbst 2023 (Serie) Agatha: Coven of Chaos – Winter 2023 (Serie)

– Winter 2023 (Serie) Captain America: New World Order – 3. Mai 2024 (Film)

– 3. Mai 2024 (Film) Daredevil: Born Again – Frühling 2024 (Serie)

– Frühling 2024 (Serie) Thunderbolts – 26. Juli 2024 (Film)

Black Pantha: Wakanda Forever beendet also Phase 4 am 11. November 2022 und leitet Phase 5 ein. Und wie ihr sehen könnt, sind die Serien jetzt noch enger mit den Filmen verknüpft, Disney+ wird für das MCU in Zukunft also ganz klar Pflicht sein.

Nach Thanos befinden wir uns jetzt in der „Multiverse Saga“ bei Marvel und eine Sache sollte man noch anmerken: Wir kennen bisher erst drei Filme aus Phase 6 und es kann gut sein, dass in Phase 5 auch weitere Filme und Serien dazukommen.

Es freut mich, dass wir endlich wieder eine Roadmap haben und es hat sich ja auch schon angedeutet, dass das Multiversum im Mittelpunkt steht und Kang kommt da für viele auch nicht überraschend, ebenso wenig wie Secret Wars als Geschichte.

Dieser Schritt hat sich ja sogar schon 2019 angedeutet.

Marvel Studios: Gemische Gefühle zum MCU

Nach dieser Roadmap wäre es aber meiner Meinung nach Zeit für einen Neustart des Marvel Cinematic Universe, denn das ist mittlerweile selbst für mich als Comic-Fan, der das fleißig verfolgt, zu komplex. Und es sind immer mehr Filme und Serien dabei, die mich nicht interessieren, die man aber (gefühlt) alle schauen muss.

Mit den Guardians, Blade und Daredevil sind aber auch viele Inhalte dabei, auf die ich mich freue. Infinity War und Endgame waren meiner Meinung nach gelungen, mal schauen, ob die Marvel Studios an diesen großen Erfolg anknüpfen können.

Auf Black Panther freue ich mich derzeit aber am meisten:

Das seht ihr im August 2022 bei Netflix Der Online-Videoservice Netflix hat in dieser Woche seine August-Neuheiten 2022 verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über die Neuzugänge. Netflix verliert zwar aktuell merklich Nutzer, füllt aber natürlich auch im anstehenden August wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen…24. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->