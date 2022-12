Signal Messenger: Verbesserung für Gruppenanrufe

Signal bringt mit der neuen Version des verschlüsselten Messengers eine Verbesserung für Gruppenanrufe an den Start.

Beim Start eines Gruppenanrufes können Nutzer nun entscheiden, ob die anderen Gruppenmitglieder per Anruf-Klingelton oder durch eine einfache Benachrichtigung über den Anruf informiert werden. Die Klingelton-Option ist dabei auf Gruppen mit bis zu maximal 16 Mitgliedern beschränkt.

Spenden jetzt auch mit PayPal möglich

Eine weitere Neuerung gibt es bei den Spendenmöglichkeiten in der App. Denn als nicht-kommerzieller Messenger, der von einer gemeinnützigen Stiftung betrieben wird, ist Signal auf die Spenden seiner Nutzer angewiesen. Nutzer, die in der App spenden, können dafür jetzt auch PayPal nutzen. Bislang waren die Spendenmöglichkeiten auf Zahlungen per Kreditkarte oder Google Pay bzw. Apple Pay begrenzt.

Die genannten Funktionen stehen in der aktuellen Version von Signal zur Verfügung. Für Android ist dies Version 6.4, für iOS Version 6.6 und am Desktop Version 6.1.

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.

