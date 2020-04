ŠKODA startet mit CITIGOe iV „BEST OF“

ŠKODA startet heute mit dem ab sofort bestellbaren CITIGOe iV „BEST OF“. Das rein elektrisch angetriebene Fahrzeug löst die bisherigen Ausstattungsstufen Ambition und Style ab.

Das neue Modell hat nahezu alles an Bord, was die Ausstattungsliste des Kleinstwagens hergibt. Zu den Features zählen etwa 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Licht- und Regensensor inklusive Coming- und Leaving-home-Funktion, dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben, ein Spurhalteassistent und die Geschwindigkeitsregelanlage.

-->

Zu den weiteren Komfortmerkmalen zählen die Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze und Parksensoren hinten. Auch sind eine beheizbare Frontscheibe sowie serienmäßige Fahrer- und deaktivierbarer Beifahrerairbag sowie Seitenairbags vorn inklusive Kopfairbags an Bord. Lackierung, Felgen und Sitzpolster können Kunden wie üblich nach ihren Vorlieben auswählen.

Darüber hinaus hat der CITIGOe iV BEST OF das Infotainmentsystem Swing inklusive iV-Online-Diensten, DAB+, SD-Karten-Slot, Smartphone Docking-Station und USB-Anschluss Teil der Ausstattung des aufgefrischten Modells.

Für Antrieb sorgt im CITIGOe iV BEST OF ein 61 kW starker Elektromotor. Das maximale Drehmoment liegt bei 212 Nm. In 12,3 Sekunden beschleunigt der CITIGOe iV von 0 auf 100 km/h, den Zwischenspurt von 60 auf 100 km/h erledigt er in 7,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h.

Die Energiequelle des ŠKODA CITIGOe iV ist eine 60-Ah-Lithium-Ionen-Batterie mit einem Energiegehalt von 36,8 kWh. Diese lässt sich an einem 40-kW-Gleichstrom-Schnelllader mittels eines CCS (Combined Charging System) innerhalb von einer Stunde wieder zu 80 Prozent aufladen.

An einer Wechselstrom-Wallbox mit 7,2 kW dauert der Ladevorgang auf 80 Prozent 4:15 Stunden, an einer normalen Haussteckdose mit 2,3 kW ist dieses Ladungsniveau nach 12:43 Stunden erreicht. Der batterieelektrische Kleinstwagen erzielt eine Reichweite von 252 Kilometern (WLTP).

Der CITIGOe iV BEST OF ist inklusive Batterie ab 24.990 Euro erhältlich. Abzüglich des ŠKODA Umweltbonus sowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 18.420 Euro.

Volkswagen: Das Auto der Zukunft ist ein „Tablet on Wheels“ Das Auto, wie wir es heute kennen, verändert sich. Die Hardware wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen, doch es wird ähnlich wie bei den Smartphones oder Tablets aussehen: Die Software rückt in Zukunft mehr in den Fokus. Volkswagen hat daher…30. April 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->