Sky Q: Diese UHD-Filme kommen im April

Auf Sky Q landen auch im April wieder verschiedene Filme in Ultra-HD-Auflösung. Diese hat Sky heute mitgeteilt.

Um die Sky-Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App auf Sky Q verfügbar.

-->

Auf Sky Q gibt es aktuell mehr als 100 Kinofilme aller Genres in UHD auf Abruf. Neu im April erhalten Sky Q Kunden mit Cinema Paket unter anderem die “X-Men” im Doppelpack. Außerdem gibt es alle acht Spielfilme “Harry Potter” in UHD auf Abruf.

Sky hat derzeit übrigens für alle Kunden Sky Cinema und Sky Entertainment inklusive Sky Box Sets für einen Monat ohne Mehrkosten freigegeben.

Sky Q UHD-Filme im April 2020

Ab sofort: The Walk

Ab sofort: X-Men: Zukunft ist Vergangenheit

9.4. Harry Potter und der Stein der Weisen

9.4. Harry Potter und die Kammer des Schreckens

9.4. Harry Potter und der Gefangene von Askaban

9.4. Harry Potter und der Feuerkelch

9.4. Harry Potter und der Orden des Phönix

9.4. Harry Potter und der Halbblutprinz

9.4. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 1)

9.4. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 2)

12.4. Fast & Furious: Hobbs & Shaw

13.4. Once Upon a Time in… Hollywood

17.4. X-Men: Dark Phoenix

Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden auch die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.

Zu Sky Q →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->