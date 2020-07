Sky und Sony erneuern Partnerschaft

Bei Sky sind in diesem Jahr wohl einige langjährige Verträge ausgelaufen, die Tage teilte man zum Beispiel mit, dass die Partnerschaft mit Constantin Film verlängert wurde. Heute gab man bekannt, dass dies auch auf Sony Pictures zutrifft.

Sky Deutschland und Sony Pictures Television sind eine langjährige Partnerschaft eingegangen, die Sky unter anderem für Deutschland, Österreich und die Schweiz (und weitere Länder) ein paar exklusive Inhalte des Filmstudios zusichert.

Sky mit Jumanji, Spider-Man und mehr

Dazu gehören schon bald Jumanji: The Next Level, Bad Boys For Life und Peter Hase 2. Doch auch kommende Kinofilme wie Venom 2 und Morbius werden dann eine Weile exklusiv bei Sky zu sehen sein, aktuelle Sony-Filme bleiben außerdem erhalten. Sony Pictures besitzt unter anderem das Spider-Man-Franchise.

Die Vereinbarung erstreckt sich zudem in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch auf den transaktionalen Service Sky Store sowie den Streamingservice Sky Ticket in Deutschland, Sky X in Österreich und Sky Show in der Schweiz.

Damit ihr die Serien, Shows oder Filme bei Sky sehen könnt, benötigt ihr zum Beispiel ein entsprechendes Abo bei Sky Ticket. Falls ihr nur ein aktuelles Highlight sehen wollt, dann könnt ihr euch auch nur ein Monatsticket buchen.

