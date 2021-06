Smart Doorbell: Gigaset stellt vernetzte Video-Türklingel vor

Gigaset hat aktuell seine erste vernetzte Video-Türklingel vorgestellt. Ausgestattet mit Full HD-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher liefert das Gerät Bewegtbilder auf das Smartphone.

Die in glänzendem Schwarz gehaltene Smart Doorbell misst 135 x 47 x 28 mm (L x B x T) und wird aufrecht montiert. Sie hat einen haptischen Klingeltaster und ist ausgestattet mit Full HD-Videokamera, Bewegungsmelder, Mikrofon und Lautsprecher.

Mit ihrem Blickwinkel von 115° horizontal und 57° vertikal soll sie einen weitreichenden Überblick bieten, auch wenn sich Gegenstände oder Personen direkt vor dem Objektiv befinden. Die Gigaset Smart Doorbell ist außerdem kompatibel mit dem Nuki Smart Lock 2.0.

Zudem soll die Gigaset Smart Doorbell auch bei Dunkelheit dank Infrarot-Nachtsicht bis zu drei Meter weit „scharfe“ Bilder liefern. 2-Wege-Audio in „Duplex-Qualität“ ist ebenfalls möglich.

Die Stromversorgung erfolgt über den Klingeldraht der bisherigen Türklingel (8~24V < 15W) – eine Batterie ist nicht notwendig. Über die Gigaset elements-App lässt sich das Gerät mit einem WLAN-Router (2,4 GHz) verbinden.

Beim Zugriff auf die Smart Doorbell wird das Bild in Full HD per Liveview über eine Direktverbindung (P2P) gestreamt. Erst bei der Aufnahme wird das Video an die Gigaset Cloud gesendet und in HD-Qualität gespeichert. Weitere kostenpflichtige Servicepakete ermöglichen zudem eine Speicherung des Videos und längere Aufzeichnungen.

Die Gigaset Smart Doorbell ONE X soll ab Mitte Juni 2021 im Handel und im Gigaset Onlineshop für 169,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

