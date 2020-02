Zwei Google Home Mini für 29,95 Euro

Der Smart-Home-Verkäufer tink hat aktuell einige interessante Smart-Home-Deals aufgelegt. Unter anderem kann man sich zwei Google Home Mini zu gutem Kurs sichern kann.

So gibt es dort derzeit den Google Home Mini im 2er-Pack für zusammen 29,95 Euro. Es werden also nur unter 15 Euro pro Google Home Mini fällig. Versandkosten fallen bei diesem Aktionsangebot zudem nicht an.

Der Home Mini ist Googles direkter Konkurrent zum Amazon Echo Dot. Er bietet eine brauchbare Tonqualität und den Google Assistant, aber im Gegenzug keinen Klinkenstecker zur Tonausgabe.

Smart-Home-Bundles im Angebot

Auch die Netatmo Wetterstation mit zwei Innenmodulen für 169 Euro ist durchaus interessant. Das Philips Hue White Starter Kit mit 5 Lampen, Bridge sowie Dimmschalter ist im Rahmen der Aktion für 89,95 Euro zu haben. Und auch das tado° Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten und Bridge ist für 249,95 Euro einen Blick wert.

Außerdem gibt es ein Bundle aus Google Home und Google Home Mini für zusammen 89,95 Euro, ein Google Nest Hub Doppelpack für 169,95 Euro oder zwei Google Home für 129,95 Euro. Auch interessant:

Weitere Smart-Home-Deals sind direkt auf der Startseite von tink zu finden.

