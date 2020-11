Snapchat: Spotlight statt TikTok?

Als Snapchat einen Hype erlebte, da kopierten die anderen Dienste die Funktion und Facebook sorgte mit den Stories bei Instagram sogar dafür, dass Snapchat bei vielen wieder out war. Doch der neue Star am Himmel ist bekanntlich TikTok.

Das bedeutet, dass die anderen Dienste jetzt TikTok kopieren und dieses Mal ist Snapchat einer der Dienste, die auf den Hype-Train aufspringen wollen. Diese Woche hat man „Spotlight“ angekündigt. Das ist quasi TikTok für Snapchat.

-->

Snap Inc. ist damit jedoch etwas später als die Facebook-Gruppe dran, die schon vor ein paar Wochen mit den Reels an den Start gingen und das bei Instagram im Moment massiv pushen. Ob Snapchat damit die Gunst der Nutzer gewinnen kann? Immerhin will man auch bekannte Personen für virale Spotlight-Inhalte bezahlen.

Wir werden sehen, ob die TikTok-Kopien das Original in Gefahr bringen werden.

YouTube Shorts: TikTok-Kopie geht in die Beta Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie große und etablierte Plattformen auf Neulinge reagieren, wenn diese einen Hype erleben. TikTok ist so ein Fall und so langsam haben Facebook und Co. ihre Kopien fertiggestellt. Bei YouTube nennt sich das…15. September 2020 JETZT LESEN →

-->