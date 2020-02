Snapdragon 865: Qualcomm spricht von über 70 Modellen

Qualcomm kündigt neue Chips in der Regel immer im Dezember an, wo man die Tech-Influencer zu einem kleinen Urlaub Pressetrip nach Hawaii einlädt. 2019 hat man dort den Snapdragon 865 gezeigt, der laut Qualcomm in diesem Jahr in über 70 Modellen zu finden sein wird. Einige wurden bereits angekündigt.

Mit dem Xiaomi Mi 10 kann man das erste Smartphone mit dem neuen SoC sogar schon in China kaufen, die EU-Version wird demnächst folgen. Qualcomm hat auch eine Liste mit ersten Modellen veröffentlicht, die mit dem Snapdragon 865 daher kommen, ihr findet sie am Ende von diesem Beitrag.

Qualcomm: Apple und Huawei etwas schneller

Qualcomm spricht davon, dass man die fortschrittlichste Plattform bietet, was bei 5G auch zutrifft. Da kann maximal noch Huawei mithalten. Allerdings hängt die Snapdragon-Reihe den Eigenentwicklungen von Huawei und Apple hinterher.

Dort werden wir im Spätsommer beziehungsweise Herbst den Schritt zum 5-nm-Verfahren sehen, der Snapdragon 865 wird noch im 7-nm-Verfahren gefertigt. Da gibt es den Schritt also wohl erst in knapp einem Jahr. Nicht tragisch bei der heutigen Performance, aber kann man auch im Hinterkopf behalten.

Snapdragon 865: Bestätigte Modelle

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone 3

Samsung Galaxy S20, S20+, and S20 Ultra

Sharp AQUOS R5G

Sony Xperia 1 II

vivo APEX 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10* and Mi 10 Pro

ZenFone 7

ZTE Axon 10s Pro

