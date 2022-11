So löschst und blockierst du deine Rufnummer für Facebook und Instagram

Ein schneller Tipp für ein Datenschutz-Onlinetool von Meta, was womöglich nicht jeder kennt, sei euch in diesem Beitrag an die Hand gegeben.

Meta ermöglicht es mit einem Tool, die eigene Rufnummer oder E-Mail-Adresse in den Diensten Facebook, Instagram und Messenger zu finden, zu löschen und für den zukünftigen Upload zu blockieren. Doch wie kommen die Daten da überhaupt hin? Ganz einfach: durch eure Kontakte. So heißt es bei Meta:

Möglicherweise hat ein Nutzer sein Adressbuch, das deine Kontaktinformationen enthält, auf Facebook, Instagram oder in den Messenger hochgeladen. Du kannst von uns eine Bestätigung anfordern, ob wir deine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse haben. Sollten wir die Kontaktinformationen haben, kannst du beantragen, dass sie aus unserer Adressbuch-Datenbank gelöscht werden. Um zu verhindern, dass sie durch das Adressbuch eines anderen Nutzers erneut hochgeladen werden, müssen wir eine Kopie der Informationen in unserer Blockierliste speichern.

Nach Verifizierung der Daten (bei einer Rufnummer erfolgt das per SMS) kann die Suche starten und wird ein Datensatz gefunden, kann dieser nicht nur gelöscht, sondern auch für zukünftige Uploads gesperrt werden. Leider sind aber keine Informationen dazu zu finden, in welcher Form genau Meta die Blockiste speichert. Hier könnt ihr das Tool mit euren Daten selbst ausprobieren.

