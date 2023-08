SoFlow enthüllt seine E-Scooter-Neuheiten auf der IFA

SoFlow, ein Anbieter von E-Mobility-Lösungen, kehrt zur Internationalen Funkausstellung (IFA) nach Berlin zurück, um seine neuesten E-Roller-Modelle vorzustellen.

Die beiden neuen Modelle, der SO2 Zero (Bild oben, kostet 329 €) und der SO2 Air Max, sind Teil der straßenzugelassenen Produktpalette von SoFlow. Der SO2 Air Max bietet eine Reichweite von bis zu 80 Kilometer und ein Entriegelungssystem per Smartphone und NFC-Tag. Er bietet einen 600-Watt-Motor und 10-Zoll-Luftreifen bietet er ein stabiles Fahrerlebnis auf verschiedenen Strecken.

Der SO2 Zero ist ein Einsteigermodell mit einer 8,5-Zoll-Luftbereifung. Das integrierte Farbdisplay im Lenker liefert Informationen wie Geschwindigkeit und Ladestand. Der SO2 Zero ist mit einem „wartungsfreien Bremssystem“ ausgestattet und lässt sich ebenfalls per Smartphone und NFC-Tag ent- und verriegeln.

Spezifikationen SO2 Air Max

Bremse vorne/ hinten: Elektronisch/ Trommelbremse

Batterie Art/ Volt/ Ladung: Lithium/ 36 V/ 17,4 Ah

Motorleistung: 600 W

Ladezeit max.: 9 Std.

Gewicht: 17 kg

Max. Belastung: 120 kg

Max. Geschwindigkeit: 20 km/h

Max. Reichweite: 80 km

Max. Steigung: 18 %

Radgröße: 10 Zoll

Dimensionen: 51,5 x 119 x 113,8cm

Preis unbekannt

Spezifikationen SO2 Zero

Bremse vorne/ hinten: Elektronisch/ Trommelbremse

Batterie Volt/ Ladung: 36 V/ 5 Ah

Motorleistung: 300 W

Ladezeit max.: 4 Std.

Gewicht: 14 kg

Max. Belastung: 100 kg

Max. Geschwindigkeit: 20 km/h

Max. Reichweite: 20 km

Max. Steigung: 14 %

Radgröße: 8,5 Zoll

Dimensionen: 43 x 122 x 114cm

Preis: 329 €

