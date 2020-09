Sonic: SEGA plant mehrere Spiele für 2021

SEGA hat gegenüber Investoren bestätigt, dass für 2021 mehrere Sonic-Spiele geplant sind. Doch nicht nur das, man will das 30. Jubiläum von Sonic feiern und hat zahlreiche Events, digitale Inhalte und mehrere Spiele für 2021 geplant.

Es ist noch unklar, welche Pläne es genau gibt, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sowas wie Sonic Mania geplant ist. SEGA könnte das Jubiläum mit der ein oder anderen Neuauflage und vielleicht auch einem ganz neuen Titel feiern.

-->

Das erste Sonic-Spiel (Sonic the Hedgehog) kam im Juni 1991 auf den Markt, die Ankündigung von SEGA dürfte also sicher ebenfalls im Sommer 2021 stattfinden. Was auch immer für 2021 geplant ist, wir werden sehr viel von Sonic hören.

Ein Jahr des Feierns – neue Spiele, digitale Inhalte, Veranstaltungen, wichtige Ankündigungen und ein maßgeschneidertes Lizenzprogramm.

Nintendo Direct: Folgt eine richtige Ausgabe? Nintendo präsentierte letzte Woche eine Sonderausgabe der Direct und zeigte viele neue Switch-Spiele rund um Super Mario. Doch eine richtige Nintendo Direct gab es seit über einem Jahr (seit dem 5. September 2019) nicht mehr. Nintendo Switch: Viele offene Fragen…7. September 2020 JETZT LESEN →

-->