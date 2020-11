Sonos kündigt Angebote für Cyber Week an

Es ist Black-Friday-Woche und natürlich ist auch Sonos mit einer Aktion dabei, die im Online Shop von Sonos und bei den „ausgewählten Partner“ stattfinden wird.

Sonos feiert die Cyber Week und hat sich dazu entschieden fünf Produkte im Preis zu senken: Sonos Beam, Sonos Sub, Sonos Move, Sonos One und Sonos One SL.

Die Aktion mit den Angeboten von Sonos startet am 26. November und endet am 30. November, ihr habt also ein paar Tage Zeit. Es ist unklar, welche Partner bei den Preisen mitziehen werden, der Shop von Sonos selbst ist aber mit dabei.

Die offiziellen Angebote von Sonos:

Sonos Beam: 349 Euro

349 Euro Sonos Sub: 699 Euro

699 Euro Sonos Move: 299 Euro

299 Euro Sonos One: 179 Euro

179 Euro Sonos One SL: 149 Euro

Aktuelle Geräte wie die Sonos Arc sind leider nicht dabei, die verkaufen sich wohl noch zu gut. Auch hier gilt natürlich, wie bei jedem aktuellen Deal: Schaut vorher bei Idealo nach und macht einen kurzen Preisvergleich, es gibt sehr viele Deals.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

