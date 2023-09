Sonos präsentiert neuen und portablen Lautsprecher

Sonos legt nach und hat diese Woche eine zweite Generation des Move vorgestellt, ein portabler Lautsprecher, der aber durchaus Gewicht und Größe mitbringt. Ich nutze den ersten Move hin und wieder, der macht schon ordentlich Spaß im Alltag.

Der neue Sonos Move kostet 500 Euro

Der Sonos Move startet am 20. September in Deutschland und kann ab sofort bei Sonos für 499 Euro in drei Farben vorbestellt werden. Es gibt einen besseren Sound und Stereo-Sound und man hat die Akkulaufzeit auf bis zu 24 Stunden optimiert.

Neu ist auch, dass der Move 2 weniger Energie benötigt, es gibt noch eine IP56-Zertifizierung und man kann ihn gleichzeitig via Bluetooth und WLAN nutzen. Es ist ein portabler Lautsprecher, aber er ist natürlich auch im Sonos-System unterwegs.

Klingt nicht schlecht, aber die neue Generation wurde nicht nur teurer, man kann die alte Generation mittlerweile für unter 400 Euro kaufen. Ich weiß nicht, ob diese Neuerungen so viel besser sind, das müssen dann erst die Testberichte zeigen.

Und noch eine Sache wundert mich: Der Sonos Move 2 kommt pünktlich zum Herbstanfang 2023 (ist drei Tage später), das ist alles andere als optimal für einen portablen Lautsprecher. Ich hätte diesen eher im Frühjahr auf den Markt gebracht.

