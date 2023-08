Jabra Elite 8 Active im Test: Der beste Sport-Kopfhörer?

Vor genau zwei Jahren präsentierte Jabra den Elite 7 Active, der mich seit dieser Zeit im Sport begleitet. Es gab viele Ausflüge zur Konkurrenz und obwohl Jabra nicht den besten Sound und quasi kein ANC bietet, bin ich doch dabei geblieben.

Bis vor ein paar Wochen dann Sony mit dem WF-1000XM5 ankam, der den Elite ablöste. Bis Jabra nur wenige Tage später den Elite 8 Active nachlegte und seit dem habe ich den Sony nicht mehr im Sport dabei. Und das, obwohl Sony „besser“ ist.

Video: Jabra Elite 8 Active im Test

Jabra Elite 8 Active: Meine Stichpunkte

Der Jabra Elite 8 Active hat eine minimal überarbeitete Form und geht etwas weniger tief ins Ohr als der Vorgänger, der schon sehr tief saß. Dafür ist er einen Hauch flacher und der Elite 8 ist jetzt komplett rau bei der Oberfläche, was den Halt optimiert. Bei mir sitzen beide in etwas gleich gut im Ohr.

Da der Nachfolger aber etwas weniger tief sitzt, isoliert er nicht ganz so gut und daher kann ich mit Freude berichten, dass es endlich gutes ANC gibt. Beim Elite 7 wurde das zwar nachgereicht, aber das war für mich kein ANC, ich habe da gar nichts gespürt. Jetzt ist das ANC sehr passabel. Nicht das beste, es geht noch einen Tick besser, aber man spielt doch schon oben mit.

Sehr positiv überrascht war ich auch beim Sound, denn Jabra ist für laute und basslastige Musik bekannt und das bleibt. Bisher waren die Mitten und Höhen aber nicht die besten und die sind jetzt deutlich besser, da man auch auf Dolby Audio setzt. 3D Audio gibt es ebenfalls. Bisher war der Sound eher „okay“, jetzt finde ich diesen richtig gut. Es geht eine Nuance besser, vor allem bei den Höhen, aber das kostet dann gerne 100+ Euro mehr.

Dafür ist der Hearthrough-Modus noch nicht ganz auf dem Level von anderen Modellen, wie den Apple AirPods Pro. Mir reicht es aus, da ich diesen Modus nur sehr selten aktiviere und dann auch nur, um 1-2 Worte zu wechseln. Sonst nehme ich den Kopfhörer aus dem Ohr, da ich das freundlicher bei Gesprächen finde. Und abgesehen von Gesprächen benötige ich das nicht im Alltag, daher kann ich damit leben.

Die Gesprächsqualität hat man laut Jabra ebenfalls verbessert, doch da konnten mir die zwei Parteien keinen großen Unterschied bestätigen, mit denen ich das getestet habe. Lag aber auch daran, dass die schon vorher sehr gut war. Da spielte Jabra vorher oben mit und jetzt ist man eben noch besser.

Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 8 Stunden und mit Case sind es bis zu 32 Stunden. Sowas kann ich nicht ausreizen, aber nach meinen Sporteinheiten oder Spaziergängen mit jeweils 60 Minuten fehlten immer ca. 10 bis 15 Prozent, das sollte also gut hinkommen. Das Case besitzt weiterhin Qi für kabelloses Laden, auch wenn ich die neue Form nicht so optimal wie vorher finde.

Jabra bietet eine sehr gute App, über die man Updates fährt und Dinge wie den Equalizer bekommt. Die lief bei mir in den zwei Jahren stabil, auch wenn ich sie nur sehr selten benötige und meistens mit einer Einstellung lebe.

Ein für mich weiterhin großer Bonus sind übrigens die physischen Tasten zur Steuerung, da ich gar kein Fan von Touch bin. Die Tasten haben einen guten und weichen Druckpunkt, damit bin ich wirklich sehr zufrieden.

Jabra hat den Elite 8 Active nicht nur IP68-zertifizieren lassen, was bei Kopfhörern weiterhin selten ist, es gibt auch eine Zertifizierung nach Militärstandard (810H) und einen eigenen Test, der darüber hinaus geht. Jabra wirbt mit dem robustesten Kopfhörer auf dem Markt, was ich nicht ausreizen möchte, aber ich habe auch gefragt, ob man damit schwimmen kann. Theoretisch ja, aber darauf lag kein Fokus, für Schimmer gibt es bessere Lösungen.

Das Case ist IP54-zertifiziert, was eher selten ist, es gibt Bluetooth 5.3, es gibt Bluetooth LE, es gibt Fast Pair für Android und man kann sich natürlich einen Assistenten für Befehle einrichten.

Jabra Elite 8 Active: Mein Fazit

Seit ich den Jabra Elite 8 Active teste, ist er meine neue Nummer 1 im Sport. Das liegt an einem Punkt, der schon in den letzten zwei Jahren entscheidend war: Die Modelle von Jabra sitzen bei mir sehr gut im Ohr. Sowas ist sehr subjektiv, auch bei Jabra, denn der bessere Jabra Elite 10 wäre für mich keine Option im Sport.

Dabei besitzt er die Qualität von Kopfhörern für über 300 Euro und nicht nur einen besseren Sound und besseres ANC, aber die Passform ist entscheidend. Da war der Elite 7 Active bisher ungeschlagen bei mir und wurde jetzt vom Nachfolger abgelöst. Doch der in meinen Augen beste Punkt beim Elite 8 kommt erst noch.

Ich finde den Preis von 200 Euro mehr als fair für 2023. Der Sony WF-1000XM5 ist zum Beispiel etwas besser beim Sound und ANC, aber nicht 120 Euro besser. Und das Modell von Jabra ist sogar noch einen Hauch kompakter und sogar robuster.

Man kann sicher mehr Geld ausgeben und bekommt mehr, aber bekommt man 120 Euro mehr? Nein. Für 200 Euro ist das hier wirklich ein sehr rundes Gesamtpaket.

So sehr ich den Jabra Elite 7 Active mochte, der Sound war schon 2021 eher okay und 2022 fiel es mir immer schwerer, ihn zu nutzen. Und nicht nur das, auch bei ANC tat sich viel und das war beim Vorgänger ein Witz. Bei mir stand schon 2022 genau so ein Upgrade auf der Wunschliste, aber Jabra wollte es noch nicht liefern.

Jetzt ist es da und der Sound ist wirklich gut, das ANC ist wirklich brauchbar, der Bass ist weiterhin kräftig, der Jabra Elite 8 Active wird durchaus laut, es gibt eine gute App, es gibt keinen robusteren Kopfhörer und der Preis ist fair. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung, vor allem, falls ihr einen guten Sport-Kopfhörer sucht.

