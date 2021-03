Sonos Roam kann vorbestellt werden

Sonos präsentierte vor ein paar Tagen mit dem Sonos Roam einen neuen und auch portablen Lautsprecher. Es ist nicht nur der kleinste Speaker von Sonos, es ist auch der günstigste, wobei er mit 179 Euro natürlich auch kein Schnäppchen ist.

Wer am Sonos Roam interessiert ist, der kann diesen ab sofort über die Webseite von Sonos oder direkt bei tink vorbestellen. Der Speaker ist in Schwarz und Weiß verfügbar und soll ab dem 20. April (so laut Sonos Shop) ausgeliefert werden.

Wer Sonos nutzt, für den könnte das eine sehr gute Ergänzung für den Sommer sein, auf dem Markt für portable Lautsprecher gibt es allerdings auch einige gute Alternativen, die ein paar Euro weniger kosten. Wir versuchen an einen Sonos Roam zu kommen und werden euch dann hoffentlich bald einen Test liefern.

