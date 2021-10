Sonos will Sound via WLAN optimieren

Sonos will WLAN nutzen, um den Sound zu optimieren. Ein neues Patent, welches von Protocol entdeckt wurde, deutet jedenfalls darauf hin. Über die Signalstärke will man herausfinden, wo sich eine Person im Raum befindet und darauf reagieren.

Das Patent „Systems and Methods for State Detection via Wireless Radios“ scheint ziemlich genau zu beschreiben, wie das funktioniert und Sonos testet das wohl seit einer Weile im Labor. Auch eine Art Gestensteuerung könnte damit möglich sein.

Eine interessante Idee, auch wenn ich mir das doch recht komplex vorstelle, da jede Wohnung und jeder Raum anders aufgebaut sind. Es wäre aber eine Option, mit der man sich abheben könnte. Bei einem Patent muss man aber immer bedenken, dass sowas am Ende nur eine nette Idee bleiben könnte und nie in die Produkte wandert.

