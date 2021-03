Ab Lager verfügbar: Sony PlayStation 5 bei mobilcom-debitel

Die Verfügbarkeit der Sony PlayStation 5 ist seit dem Launch der Spielekonsole – nett ausgedrückt – schwierig. Nun ist mobilcom-debitel erneut an ein Kontingent gekommen und vertreibt dieses mit einem Tarif.

Teuer, aber verfügbar – so könnte man das neue Bundle aus Sony PlayStation 5 und Tarif zusammenfassen, welches mobilcom-debitel ab sofort wieder vertreibt. So bietet der Mobilfunkanbieter die Sony PlayStation 5 DISC Edition zusammen mit einer Telekom oder Vodafone green LTE 10 GB Allnet Flat für eine Einmalzahlung von 99,99 Euro an.

Der 10-GB-Tarif kostet allerdings 41,99 Euro pro Monat, bei einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Dafür ist dann aber auch noch zweimal 12 Monate PlayStation Plus Mitgliedschaft kostenfrei im Bundle enthalten. Außerdem hat uns mobilcom-debitel auf Nachfrage versichert, dass die Sony PlayStation 5 DISC Edition ab Lager verfügbar sind und „direkt versendet“ werden. Wer also schnell bestellt, könnte sie sogar noch vor Ostern erhalten.

Zum PS5-Angebot bei mobilcom-debitel →

