Sony PlayStation 5: Große PS5-Ankündigung am 4. Juni?

Sony hält sich mit Ankündigungen bei der PlayStation 5 weiterhin zurück. Es gab den Namen, die Spezifikationen und den neuen Controller, aber das war es. Wir warten weiterhin auf das neue Design und ein paar Spiele-Ankündigungen.

Am 4. Juni könnte es eine größere Ankündigung von Sony geben, denn Jeff Grubb hat auf Twitter eine Liste mit Events für die kommenden Monate geteilt. Und darin sieht man ein Event am 4. Juni, welches „Slate of PlayStation“ heißt. Jeff Grubb ist eine sehr zuverlässige Quelle, wenn es um den Gaming-Markt geht.

-->

Das Wort „Slate“ ist leider nicht ganz eindeutig, aber es soll wohl „viele“ Spiele an diesem Tag zu sehen geben. Wird Sony bis dahin (oder an diesem Tag) dann auch endlich mal das Design vorstellen? Mit einem konkreten Datum und Preis rechne ich erst im September oder später, aber etwas mehr darf langsam kommen.

Unreal Engine 5: Video zeigt Leistung der Sony PlayStation 5 Epic Games hat heute bekannt gegeben, dass Fortnite für die PlayStation 5 und Xbox Series X beim Launch der Konsolen verfügbar sein wird. Außerdem äußerte man sich beeindruckt von der Hardware der PlayStation 5 von Sony. Unreal Engine 5 kommt…13. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->