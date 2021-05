PlayStation-Angebote: Sony reduziert Miles Morales, Sackboy und weitere Spiele

Sony hat es bereits angekündigt: Es wird im Rahmen der „Days of Play 2021“ viele Angebote für die PlayStation 4 und PlayStation 5 geben. Nun hat man eine erste Liste veröffentlicht, die reduzierte PlayStation-Spiele für die Aktion nennt.

Miles Morales im Preis gesenkt

Mit dabei ist unter anderem Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, das Spiel ist das erste Mal günstiger im PlayStation Store erhältlich und wird 49,99 Euro kosten. Das Angebot gilt für die PlayStation 4 und PlayStation 5 (und die Ultimate Edition).

The Last of Us Part II bekommt ihr für 29,99 Euro und Ghost of Tsushima wird es für 39,99 Euro geben. Außerdem sind diverse PlayStation Hits-Titel (darunter The Last of Us, God of War, etc.) während der Aktion für 9,99 Euro erhältlich.

Wann geht es los? Am 26. Mai 2021. Wann endet die Aktion? Am 9. Juni 2021. Und im PlayStation Store soll es dann auf der entsprechenden Aktionsseite weitere Deals geben. Denkt aber daran die Aktionspreise kurz vorher zu vergleichen.

Laut Sony werden auch einige Händler und Partner an der Aktion teilnehmen und ich weiß, dass einige von euch lieber die physische Version kaufen. Ich kann vor allem Sackboy empfehlen, wobei Sony hier noch keinen Preis genannt hat.

Reduzierte PlayStation 4-Spiele

Death Stranding

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Predator: Hunting Grounds

Sackboy: A Big Adventure

The Last of Us Part II

Reduzierte PlayStation 5-Spiele

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition

Sackboy: A Big Adventure

The Nioh Collection

