Neue PlayStation-Hardware? Sony kündigt Showcase-Event an

Bei Sony stehen derzeit mehrere Produktankündigungen im Raum, diese Woche war von drei neuen Headsets und zwei Monitoren die Rede. Außerdem haben wir letzte Woche über einen möglichen Pro-Controller für die PlayStation 5 berichtet.

Sony Showcase kommende Woche

In beiden Fällen war von einer Ankündigung Ende Juni die Rede und wie es der Zufall so möchte, hat Sony heute ein Event für den 28. Juni angekündigt. Es wird ein „Sony Showcase“, der Fokus liegt also nicht nur auf dem PlayStation-Team.

Das Motto „Find Your New Zone“ ist sicher auch schon ein Hinweis, den die neuen Headsets und Monitore sollen als INZONE-Produkte kommen. Sony hat also eine neue Marke für Gamer geplant, die wir nächste Woche erstmals sehen könnten.

Teaser oder andere Hinweise gibt es nicht, Sony hat bisher nur den Link für den Livestream geteilt. In Deutschland geht es übrigens erst um 23 Uhr los. Ich bin mal gespannt, was Sony geplant hat, ein „Showcase“ ist bei Sony oft etwas größer.

