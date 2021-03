Vision S: Sony zeigt Elektroauto in Japan

Der Vision S ist ein Konzeptfahrzeug von Sony, die auf der CES 2020 so ziemlich alle mit einem Elektroauto überraschten. Schon vor über einem Jahr wurde ganz klar betont, dass es nur ein Konzept ist und man kein Serienfahrzeug plant.

Seit dem hat Sony das Elektroauto aber im Alltag getestet und es diese Woche auf einem Event in Japan der Öffentlichkeit präsentiert. Es bleibt dabei, von offizieller Seite gibt Sony weiterhin an, dass man kein Produkt für den Massenmarkt plant.

-->

Der Vision S soll ein Fahrzeug sein, mit dem Sony die eigenen Technologien demonstrieren möchte. Sony verkauft zum Beispiel diverse Sensoren und Kameras für Autos. Es wäre also durchaus möglich, dass das Auto wirklich nur dazu dient.

We intend to continue enhancing how we create mobile spaces, encompassing their relationship with the cloud and other networks.