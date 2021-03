Das ist der Innenraum im Mercedes-Benz EQS

Der Mercedes-Benz EQS wird erst am 15. April vorgestellt, doch Daimler wollte am Wochenende bereits den Innenraum präsentieren. Damit lenkte man vielleicht auch ein bisschen davon ab, dass der folgende Tweet einen kleinen Shitstorm auslöste:

Licht aus! Als Symbol für den Klimaschutz wird die Beleuchtung und Drehung aller drei Berliner Mercedes-Benz Dachsterne am Samstagabend eine Stunde lang abgestellt. #EarthHour pic.twitter.com/LxoCdy3zGK --> — Mercedes-Benz Deutschland (@MercedesBenz_DE) March 27, 2021

Als Unternehmen, welches viele mit dem Dieselskandal in Verbindung bringen, ist es vielleicht nicht die klügste Art, wenn das ein „Symbol für den Klimaschutz“ ist. Aber die PR-Abteilung von Daimler hat ein gutes Händchen für Fettnäpfchen.

EQS: Ein „Design für die Sinne“

Doch kommen wir zum neuen Elektro-Flaggschiff von Daimler, dem Mercedes-Benz EQS, und dem wichtigsten Modell, was man je gebaut hat. Gut zwei Wochen vor der Weltpremiere hat Mercedes-Benz nun den Innenraum final enthüllt.

Der große Hyperscreen, der mehrere Displays kombiniert und sich über die ganze Armatur hinzieht, steht dabei natürlich im Fokus. Der ist aber nicht Standard und muss zusätzlich bezahlt werden. Preise wurden bisher noch keine kommuniziert.

Der Mercedes-Benz EQS soll ein „Design für die Sinne“ bieten und Daimler setzt auf den Luxus einer S-Klasse. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber die Meinungen sind am Wochenende in zwei unterschiedliche Richtungen gegangen.

Die einen mögen, was Mercedes-Benz hier bietet, andere bezeichnen das als überladen. Ich finde den Aufbau selbst nicht schlecht, aber irgendwie sieht die Benutzeroberfläche von MBUX ein bisschen veraltet aus. Erinnert mich an die Zeit von 2010 und ein bisschen an den alten Windows Media Player von Windows 7.

Bilder: Mercedes-Benz EQS von Innen

Video: Mercedes-Benz EQS von Innen

