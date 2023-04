Sony Walkman: Neue Modelle erhalten erstes Firmware-Update

Lange Zeit war der Begriff Walkman ein Synonym für Musikplayer. Sony unterstützte die Marke viele Jahre mit neuen Modellen. In den letzten Jahren verlor die Marke jedoch immer mehr an Bedeutung, was aber Sony nicht davon abhält, weitere Modelle für einen relativ kleinen Nischenmarkt anzukündigen – zuletzt Anfang Januar mit dem NW-A306 und dem NW-ZX707 (offiziell nicht in Deutschland verfügbar)

Für die zwei neue Modelle hat Sony jetzt das erste Firmware-Update veröffentlicht. Die Software-Aktualisierung ist zirka 1,4 GB groß und hebt die Versionsnummer auf 1.01.04 an.

Da beide Musikplayer mit Android als Betriebssystem ausgestattet sind, kann das Update über die Systemeinstellungen abgerufen, heruntergeladen und installiert werden. Sony stellt die Datei auch über die offizielle Webseite (NW-A306 / NW-ZX707) zum Herunterladen und zur manuellen Installation bereit.

Beim NW-A306 werden laut Release Notes die Tieftonfrequenzeigenschaften behoben und das Rauschen bei der Wiedergabe von Musik über die Bluetooth-Verbindung reduziert. Besitzer eines NW-ZX707 können sich über eine allgemeine Verbesserung der Systemperformance freuen.

Die Software-Aktualisierung umfasst zudem das Januar-Sicherheitsupdate. Mehr Informationen zu den sicherheitsrelevanten Anpassungen kann man im Android-Sicherheitsbericht Januar nachlesen.

Benefits and Improvements

– Provides a Security update (The security level displayed in the Settings menu will be as of January 2023)

– Reduces noise that can occur when playing music under specific conditions via a Bluetooth connection

– Improves general performance (Only NW-ZX707)

– Fixes the low-range frequency characteristics when music is played on wired headphones (Only NW-A306)