Sony WF-1000XM4 wird nächste Woche vorgestellt

Wir wissen nun seit einigen Monaten, dass Sony einen Nachfolger für den Sony WF-1000XM3 geplant hat und wir haben auch schon Pressebilder vom Sony WF-1000XM4 gesehen – nun hat Sony das Datum für die Ankündigung bestätigt.

Der Sony WF-1000XM4 wird am 9. Juni in Japan vorgestellt und in Deutschland wird das Event aufgrund der Zeitverschiebung am 8. Juni um 18 Uhr übertragen. Es gibt auch schon einen YouTube-Livestream, den ihr euch speichern könnt.

Beim Preis stehen 279,90 Euro im Raum und neben einem neuen Design wird es wohl auch noch Dinge wie einen neuen Chip (Sony V1) und besseres ANC geben. Wir werden euch natürlich direkt nach dem Event die finalen Details liefern.

