Sony Xperia 1 III kommt wohl am 14. April

Sony hat zu einem Event am 14. April eingeladen und möchte uns dort ein neues Xperia-Produkt vorstellen. Und da es ein Event gibt, dürfte es ein Flaggschiff sein, da die anderen Geräte in der Regel via Pressemitteilung angekündigt werden.

Das Sony Xperia 1 III steht an

Nach dem Sony Xperia 1 gab Sony bekannt, dass diese Bezeichnung bleibt und wir bekamen letztes Jahr das Sony Xperia 1 II. Daher steht in diesem Jahr das Sony Xperia 1 III an, falls Sony nicht wieder eine ganz neue Strategie fahren möchte.

Ihr könnte das neue Sony Xperia 1 III übrigens schon auf den Bildern im Beitrag sehen, denn es gab im Januar einen ersten Leak mit Renderbildern. Zeitlich passt es auch ganz gut, da das Xperia-Flaggschiff oft im Februar zum MWC kommt.

Ich hoffe nur, dass Sony das mit dem Marktstart in diesem Jahr besser macht, da das Xperia 1 II erst im Sommer auf den Markt kam. Mal schauen, ob außerdem auch ein Compact-Modell dabei ist, denn da gab es ebenfalls erste Renderbilder.

