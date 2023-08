Sony Xperia 5 V: Kompaktes Android-Flaggschiff kommt diese Woche

Vor ein paar Tagen ist bereits der erste Werbeclip zum Sony Xperia 5 V im Netz aufgetaucht und wie erwartet steht jetzt die offizielle Ankündigung an. Sony hat zu einem Event am 1. September eingeladen, man nutzt also tatsächlich die IFA 2023.

Sony hat das Event in Berlin schon häufiger für die Ankündigung der 5er-Reihe genutzt und am Freitag um 9 Uhr werden wir also die offiziellen Details bekommen.

Das Sony Xperia 5 V tauchte letzte Woche übrigens auch noch in einem ersten Benchmark auf, der verrät, dass es den Snapdragon 8 Gen 2 mit 8 GB RAM gibt. Das war zu erwarten, aber es bleibt dabei, viele könnten dieses Jahr enttäuscht sein.

Sony packt zwar einen Flaggschiff-Chip unter die Haube, aber streicht dafür die Zoom-Kamera. Und nach besonders großen Sensoren sieht das im Promo-Video auch nicht aus. Ein Flaggschiff-Chip macht für mich noch kein Flaggschiff, genau genommen sind andere Dinge wie die Kamera für die meisten Nutzer wichtiger.

Das Sony Xperia 5 näherte sich in den letzten Jahren dem Sony Xperia 1 immer weiter an, doch in diesem Jahr könnte es sich ein gutes Stück davon entfernen. Was ich schade finde, aber vermutlich ging die Strategie von Sony bisher nicht auf.

Video: Der Absturz von Sony Xperia

Kommentar: Warum Sony Xperia abgestürzt ist Sony zeigt sich sehr zufrieden und konnte im letzten Quartal über 10 Millionen Xperia-Einheiten verkaufen. Im aktuellen Geschäftsjahr peilt man über 40 Millionen Einheiten an. So lauteten zwei Schlagzeilen von […]20. August 2023 JETZT LESEN →

-->