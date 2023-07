Sony Xperia 5 V: Leak zeigt Nachteil des kompakten Android-Flaggschiffs

Sony schickte vor ein paar Tagen das Xperia 1 V ins Rennen, doch das Xperia 5 V steht in diesem Jahr ebenfalls an. Und wie so oft wird das große Flaggschiff im Frühjahr gezeigt, während das kompakte Flaggschiff dann im Herbst ansteht.

Bisher gab es nur vereinzelte Gerüchte rund um das Sony Xperia 5 V, doch jetzt ist ein Werbevideo aufgetaucht, welches Sony mit Sicherheit zeitnah sehen und direkt entfernen lassen wird. Viele Details sehen wir nicht, es geht hier um das Design.

Sony Xperia 5 V mit nur zwei Kameras

Allerdings ist mir eine Sache direkt aufgefallen, denn es gibt ein in meinen Augen massives Downgrade in diesem Jahr. Es sind nur noch zwei Kameras und da ich keine Periskop-Kamera sehen, vermute ich, dass hier der Zoom gestrichen wurde.

Sollte das stimmen, dann wird das Sony Xperia 5 V mit einem Schlag unattraktiv für mich, denn die Nähe zu einem „richtigen“ Flaggschiff war für mich immer das ganz große Highlight. Vor allem, da dieses Modell mittlerweile eben 1.000+ Euro kostet.

Beats Studio Pro im Test: Der beste Kopfhörer von Apple Beats hat diese Woche einen neuen Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt, es handelt sich um ein neues Flaggschiff der Marke. Der Beats Studio Pro soll dort ansetzen, wo der Beats Studio 3 Wireless […]23. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->