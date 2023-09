Sony Xperia 5 V vorgestellt: Das könnte einige Fans enttäuschen

Sony hat heute im Rahmen der IFA 2023 in Berlin das Xperia 5 V offiziell vorgestellt und wie erwartet, wird das Sony Xperia 1 V von einem kompakten Modell begleitet.

Doch während das 5er in den letzten Jahren immer mehr zum Flaggschiff von Sony aufholte und viele Dinge ergänzt wurden, so geht Sony jetzt einen Schritt in die andere Richtung. Es gibt zwar den Snapdragon 8 Gen 2, aber man darf jetzt die Frage stellen, ob es noch ein kompaktes „Flaggschiff“ oder eher Mittelklasse ist.

Sony hat dem Xperia 5 V ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz (FHD+), eine Hauptkamera mit 52 MP (48 MP effektiv) und eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 MP spendiert und beim Arbeitsspeicher gibt es 8 GB und intern sind es 128 GB.

Sony Xperia 5 V kostet 999 Euro

Der 5.000 mAh große Akku fällt doch recht großzügig aus und natürlich gibt es wie immer eine IP68-Zertifizierung. Die UVP liegt bei 999 Euro und es gibt drei Farben zum Marktstart. Sony spricht hier von „Mitte September“, konkreter wird man nicht.

1.000 Euro sind eine Ansage, wenn man die dritte Kamera streicht, 8 GB RAM und nur 128 GB Speicher verbaut. Ja, der Snapdragon 8 Gen 2 ist nicht schlecht, aber eine Kamera ist wichtiger, als ein Chip. Schade, ich fand die Entwicklung der 5er-Reihe in den letzten Jahren gut, die neue Generation überzeugt bisher aber nicht.

Bin ich da zu streng? Seht ihr das anders? Sind 999 Euro fair? War es richtig, die dritte und gute Zoom-Kamera zu streichen? Lasst mich gerne wissen, ob ich da vielleicht etwas zu streng bin. Mehr Details gibt es auf der Webseite von Sony.

Das Google Pixel hält weiter an der SIM-Karte fest Apple entschied sich schon letztes Jahr für eine reine eSIM-Lösung beim iPhone in den USA und dieser Schritt könnte in diesem Jahr in weiteren Ländern anstehen. Die Lage ist noch […]1. September 2023 JETZT LESEN →

-->