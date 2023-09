Das Google Pixel hält weiter an der SIM-Karte fest

Apple entschied sich schon letztes Jahr für eine reine eSIM-Lösung beim iPhone in den USA und dieser Schritt könnte in diesem Jahr in weiteren Ländern anstehen. Die Lage ist noch nicht ganz klar, aber vielleicht passiert das sogar in Europa.

Langfristig könnte das auch der Weg der Smartphone-Branche sein und als dann vor ein paar Tagen berichtet wurde, dass das vielleicht auch bei der Pixel-Reihe der Fall ist, gab es auch kritische Stimmen. Doch das wird hier (noch) nicht passieren.

Laut 9TO5Google wird Google beim Pixel 8 und Pixel 8 Pro, die übrigens beide am 4. Oktober vorgestellt werden, an der physischen SIM-Karte festhalten. Und es gibt noch eine zweite Neuerung, die man so nebenbei erwähnt hat, denn „Night Sight“ (bessere Fotos bei schlechtem Licht) wird es mit der 8er-Reihe auch für Videos geben.

C24 Bank: Ab sofort 4 Prozent Zinsen p. a. auf Tagesgeld Die C24 Bank, hinter der das bekannte Vergleichsportal Check24 steckt, bietet ihren Usern ab heute deutlich höhere Zinsen auf das Tagesgeld an. Die C24 Bank hebt die Zinsen auf das […]1. September 2023 JETZT LESEN →

-->