Sony Xperia: Neues Flaggschiff wohl am 24. Februar

Mit Sony hat nun der nächste Hersteller ein Event im Rahmen des MWC 2020 bestätigt und es findet am 24. Februar statt. Das bedeutet, dass wir nun wohl auch den Termin für das kommende Xperia-Flaggschiff von Sony haben.

Die ersten Bilder gab es vor ein paar Tagen, wobei derzeit noch unklar ist, was nach dem Sony Xperia 1 folgen wird. Werden wir ein Xperia 1 (2020) sehen? Wird es ein Xperia 2, wir wissen es nicht und müssen die Keynote abwarten.

Sony auf dem MWC 2020

Neben der Ankündigung des neuen Spitzenmodells für das Frühjahr und den Sommer 2020 (zur IFA im September dürfte dann das nächste Modell folgen) rechen ich mit weiteren Produkten wie neuen Kopfhörern und mehr.

Mal schauen, was uns am 24. Februar alles erwartet, wir werden das Event am 24. Februar natürlich verfolgen und euch hier auf dem Laufenden halten.

Sony Xperia-Flaggschiff 2020 im Video

