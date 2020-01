Sony Xperia: Neues Flaggschiff zeigt sich

Der Mobile World Congress 2020 steht in etwas mehr als einem Monat an und wenn sich Sony in diesem Jahr treu bleibt, dann werden wir zum MWC und zur IFA neue Highend-Smartphones der Xperia-Reihe sehen. Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks liefert uns nun eine kleine Vorschau.

Sony Xperia: Flaggschiff 2020 zeigt sich

Zusammen mit SlashLeaks hat er erste Renderbilder von einem Smartphone veröffentlicht, welches man Sony Xperia 5 Plus nennt. Der Name dürfte aber geraten sein, wir wissen bisher nämlich noch nicht, wie Sony in diesem Jahr bei den Modellen weiter macht und was nach dem Xperia 1 folgt.

Wie man auf den Renderbildern sieht, wird es einen dünneren Rand oben geben und wir bekommen wohl eine Quad-Kamera, wobei eine davon wie eine ToF-Kamera aussieht, die wir 2020 sicher noch viel häufiger sehen werden und die uns bereits 2019 das ein oder andere Mal begegnet ist.

Mir gefällt das eckige Design von diesem Modell sehr gut und auch wenn ich wohl kein Freund von 21:9-Displays werde, der dünnere Rand tut dem Design ebenfalls gut. Ich bin gespannt auf das neue Spitzenmodell von Sony. Mal schauen, ob wir in den kommenden Tagen noch mehr Details sehen werden.

In diesem Fall sprechen wir über ein 168,2 x 71,6 x 8,1 mm großes Smartphone, welches wohl mit einem 6,6 Zoll großen Display daher kommt. Spezifikationen gibt es noch keine, diese Details liefert OnLeaks aber auch nur sehr selten.

Sony Xperia-Flaggschiff 2020 im Video

