PlayStation 5: Sony nicht auf der E3 2020

Sony hat die E3 2019 ausfallen lassen und eigentlich hat sich auch niemand über diesen Schritt gewundert, denn im Hintergrund wurde bereits an der PlayStation 5 gearbeitet. Da man jedoch noch nichts zeigen konnte und die PlayStation 4 so langsam ins Alter kommt, besuchte man die Messe nicht.

Allerdings sind vermutlich die meisten davon ausgegangen, dass Sony auf der E3 2020 vertreten sein wird und ein Feuerwerk an Ankündigungen plant. Immerhin soll die PlayStation 5 wenige Monate später (Weihnachtsgeschäft 2020) in den Handel kommen. Doch Sony wird nicht vor Ort vertreten sein.

Man respektiert die Entertainment Software Association (ESA) als Organisation, ist jedoch auch der Meinung, dass die „Vision“ nicht die richtige für Sony sei, so ein Sprecher gegenüber IGN. Sony wird einige Events in diesem Jahr besuchen, doch die E3 als weltweit größte Spielemesse ist nicht dabei.

Our focus is on making sure fans feel part of the PlayStation family and have access to play their favorite content. We have a fantastic line up of titles coming to PlayStation 4, and with the upcoming launch of PlayStation 5, we are truly looking forward to a year of celebration with our fans.