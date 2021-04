Soul: Neuer 22-Kurzfilm von Pixar bei Disney+

Einige von euch werden sicher den Pixar-Film „Soul“ gesehen haben, den Disney seit Dezember für alle Nutzer von Disney+ anbietet. Die „Seele Nr. 22“ nimmt darin eine prominente Rolle ein und Achtung, jetzt wird es Spoiler zum Film geben.

Kurzfilm: 22 gegen die Erde

Der Film war ein Erfolg für Disney, denn er dürfte zum guten Wachstum in letzter Zeit beigetragen haben. Daher will man das Marketing ein bisschen auffrischen und hat einen passenden Pixar-Kurzfilm für 22 geplant, der am 30. April exklusiv bei Disney+ erscheint. Der Film soll zeigen, warum 22 so zynisch eingestellt ist.

Der Pixar-Kurzfilm ist also sowas wie ein Prequel für Soul und zeigt, warum 22 so ist, wie sie ist. Disney hat nicht verraten, wie lange der Kurzfilm ist, aber es gibt eine kleine Preview in Textform, welche euch etwas auf den Inhalt vorbereitet.

In dem Kurzfilm widersetzt sich 22 den Regeln des „Davorseits“ und weigert sich auf die Erde zu gehen. In ihrem Bestreben nach Rebellion wirbt sie eine Bande von fünf weiteren neuen Seelen an. Die aufständischen Aktionen der Gruppe führen jedoch zu unerwarteten Ergebnissen und 22s subversiver Plan könnte tatsächlich zu einer überraschenden Offenbarung über den Sinn des Lebens führen.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Streaingdienst für 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr buchen.

