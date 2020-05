Sparkasse: Videolegitimation per App

Die offizielle Sparkassen-App ist aktuell in Version 5.6.2 erschienen. Diese ermöglicht ab sofort eine Videolegitimation per App.

Interessierte Kunden können mit der neuen Sparkassen-App ein Sparkassen-Girokonto nun von zu Hause aus eröffnen. Denn ab sofort kann die Kontoeröffnung per Videolegitimation direkt in der Sparkassen-App durchgeführt werden. Bisher war dies nur über einen Webbrowser durchführbar.

Möglich ist dies zum Start allen App-Nutzern, deren Sparkasse diese neue Funktion in der App anbietet. Ob das der Fall ist, dürfte sich vermutlich über die Information zur Web-Videolegitimation auf der Website der jeweiligen Sparkasse einsehen lassen. Das schaut in etwa so aus.

Ansonsten wurden mit dem Update noch kleinere, nicht näher benannte Fehler der Sparkassen-App behoben.

