Marvel Studios: Erster Trailer für Spider-Man: No Way Home ist da

Sony und Disney haben heute wie erwartet den ersten richtigen Trailer für Spider-Man: No Way Home veröffentlicht. Und wie erwartet begegnen uns in diesem die Bösewichte der alten Filme – auch derer, die nicht von den Marvel Studios sind.

Was fehlt: Es steht im Raum, dass ältere Schauspieler, die Spider-Man gespielt haben, wie Tobey Maguire, im Film zu sehen sein werden. Diese Überraschung will man sich dann aber wohl noch für die Filmpremiere am 17. Dezember aufheben.

Der Trailer macht jedenfalls einen guten Eindruck auf mich und „No Way Home“ scheint die Grundlage für den kommenden Doctor Strange zu legen, der den Titel „In The Multiverse Of Madness“ trägt. Eternals war für viele Marvel-Fans eher ein Reinfall und nach den negativen Kritiken habe ich mir den Kinobesuch gespart.

Ich hoffe, dass das hier nicht der Fall sein wird.

