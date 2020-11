Spotify aktualisiert die Charts

Spotify hat heute bekannt gegeben, dass man die Charts überarbeitet hat. Ab sofort gibt es die „Top Alben“ und „Top Singles“ für insgesamt 46 Märkte (inklusive Deutschland). Wer also wissen möchte, was gerade in Australien angesagt ist, oder wissen möchte, welche Alben gerade in Ecuador beliebt sind, kann das nun tun.

Die neuen Charts findet ihr an der gewohnten Stelle, ihr geht also auf die Suche und klickt auf die „Charts“-Karte. Dort begrüßen euch direkt die neuen Rubriken, zumindest bei mir waren sie eben bereits zu sehen. Laut Spotify werden die Charts für die Singles und Alben jede Woche aktualisiert (passiert immer am Montag).

