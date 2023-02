Spotify baut einen persönlichen DJ in die App ein

Spotify hat diese Woche eine neue Funktion angekündigt, die es allerdings vorerst nur als Beta und auch nur in den USA in Englisch gibt: DJ. Das ist ein persönlicher DJ für euch, der sich direkt in der App befindet und mithilfe von KI funktioniert.

Laut Spotify wird dafür euer Hörverhalten analysiert und dann gibt es passende Musik, die von einer künstlichen Stimme begleitet wird. Das soll sich dann wie ein echter DJ anfühlen, der gerade eine Playlist für euch in der Spotify-App erstellt.

Der KI-basierte DJ lernt dazu und ihr könnt auch eure Stimmung ändern. Spotify setzt hier auf eine OpenAI-Technologie, nutzt allerdings auch Musikexperten, die diese Funktion optimieren. Ein interessanter Ansatz, den ich durchaus gerne mal im Alltag testen würde. Bisher ist aber noch unklar, wann die Funktion zu uns kommt.

