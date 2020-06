Spotify Free kommt zu Alexa

In Kürze lässt sich mit Alexa nicht nur Spotify Premium nutzen, sondern auch Spotify Free. Diese Information erreicht uns am heutigen Morgen von Amazon.

Alexa bietet Nutzern „in Kürze“ ein noch größeres Angebot an kostenfreiem Musik-Streaming. Neben Amazon Music Free können sie nun ihre Musik von Spotify Free über Echo- und Fire-TV-Geräte hören.

-->

Bislang war das nur mit Spotify Premium Account möglich. Dabei haben die User per Sprachbefehl beispielsweise die Wahl zwischen den Top-Hits von heute, ihrem Mix der Woche oder ihren individuellen Playlists. Das Abspielen von Podcasts per Sprachbefehl ist leider nicht möglich.

Ich habe eben mal den Spotify-Skill aktiviert, mein Free-Konto verbunden und Spotify als Standard-Dienst in den Einstellungen festgelegt. Das hat alles so weit geklappt, sodass ich davon ausgehe, die neue Möglichkeit wird bereits verteilt. Probiert es also einfach mal aus!

Neben Amazon Music stehen bereits die Streaming-Angebote von Apple Music, Deezer oder TuneIn zur Verfügung.

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->