Star Wars: Disney+ bekommt exklusive Serie

Disney weiß, dass man mit Marvel und Star Wars zwei sehr wertvolle Marken eingekauft hat und nutzt das natürlich auch dementsprechend für Disney+ aus. Für 2021 hat man nun offiziell „Star Wars: The Bad Batch“ angekündigt.

Es handelt sich dabei um eine neue Animationsserie, die von Lucasfilm produziert wird und als Ergänzung für „Star Wars: The Clone Wars“ dienen soll. Man wird sie exklusiv bei Disney+ sehen können, ein konkretes Datum gibt es aber nicht.

Disney kündigte übrigens vor ein paar Wochen schon eine neue Serie für Fans von Star Wars an, es ist also vermutlich die zweite Serie für 2021. Und ich habe da so ein Gefühl, dass das noch nicht das Ende der Star Wars-Serien ist.

Die Serie folgt den elitären und experimentellen Klonen des Bad Batch (erstmalig vorgestellt in „The Clone Wars“), die sich unmittelbar nach den Klonkriegen ihren Weg in einer rasant verändernden Galaxis suchen. Jedes der Bad Batch-Mitglieder – eine einzigartige Kloneinheit, die sich genetisch von ihren Brüdern in der Klonarmee unterscheiden – hat eine eigene, außergewöhnliche Fähigkeit, die sie zu besonders effektiven Soldaten und einer imposanten Truppe macht. In der Zeit nach den Klonkriegen werden sie sich auf gewagte Söldnermissionen begeben während sie darum kämpfen, sich über Wasser zu halten und eine neue Bestimmung zu finden.

Info Wer die Webseite von Disney+ besucht, der kann den Dienst für 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr buchen.

